Ценности
22:16, 15 декабря 2025

Билли Айлиш поделилась откровенным фото с репетиции

Американская певица Билли Айлиш поделилась фото в облегающем майке с репетиции
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @billieeilish

Американская певица Билли Айлиш поделилась откровенным фото с репетиции перед концертом. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летнюю исполнительницу запечатлели лежащей на сцене. Она была одета в черные шорты, худи и облегающую майку, вырез которой эффектно подчеркивал ее грудь.

Поклонники оценили эффектный снимок знаменитости в комментариях под публикацией, набравшей два миллиона лайков. «Разве она не прекрасна?», «Я так тебя люблю и хочу еще больше новых кадров», «Ты такая красивая», «Твоя грудь такая сексуальная», «Как ты хороша», — высказывались они.

Ранее в сети появились фото Билли Айлиш в облегающей одежде и вызвали ажиотаж у фанатов.

