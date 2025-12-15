Реклама

15:19, 15 декабря 2025

Блогерша назвала безвкусными образы невест в кроссовках и нарвалась на их гнев

Мария Винар

Фото: Kovtun Anastasiia / Shutterstock / Fotodom

Блогерша с никнеймом @itsme_apg (имя и фамилия неизвестны) из Техаса раскритиковала невест, которые надевают под свадебное платье кроссовки, и нарвалась на их гнев. Соответствующее видео и комментарии появились на ее странице в TikTok, насчитывающей 50 тысяч подписчиков.

В начале ролика инфлюэнсерша заявила, что ее высказывание может оскорбить многих пользовательниц сети. Так, она призвала перестать переобуваться в спортивную обувь после торжественной части. «Перестаньте переодеваться в кроссовки после свадьбы! Это безвкусно и неприемлемо для женщины в возрасте от 20 до 30 лет. Ведите себя по-взрослому и носите каблуки всю ночь», — подчеркнула блогерша.

Многие зрители не согласились с ее призывом и принялись высказывать свое мнение в комментариях под публикацией. «А может мы просто позволим людям делать на своем празднике все, что они захотят?», «Не согласен с твоим мнением. Я никогда раньше такого не видел, но думаю, что кроссовки — это удобно после длительного ношения каблуков», «Наверное, я — сплошная безвкусица, но переобуться в кроссовки было лучшим решением. Я смогла насладиться всем свадебным торжеством в комфортных условиях», «Я постоянно ношу кроссовки с платьями и юбками на работу. Это одновременно мило и функционально. Мне приходится много двигаться в офисе, и я устала бегать на каблуках. И почему вас так волнует, что другие люди выбирают для своей свадьбы?» — возмущались юзеры.

Ранее сообщалось, что невеста из Мичигана Морган Барнс неожиданно постриглась на свадьбе и удивила жениха новым имиджем.

