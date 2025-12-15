Боец СВО рассказал о взявшемся ниоткуда и спасшем его группировку российском солдате

Замкомандира батальона спецназа «Ахмат» с позывным Гром рассказал о спасении группы штурмовиков в Курской области благодаря внезапно появившемуся на их пути российскому военнослужащему. Его историю публикует RT.
Как рассказал Гром, заехав в Курскую область, группа российских штурмовиков не сразу нашла бойцов, которые должны были их встретить. Дом, где по координатам, должна была быть их позиция был разбит.
Пока они искали российские позиции, боец с позывным Лев взялся из ниоткуда и помог группе Вооруженных сил России (ВС РФ) спастись в последний момент — через мгновение по месту, где находилась группа, пришелся прилет дрона.
На следующий день спасший российских штурмовиков боец получил несовместимое с жизнью ранение.
Принимавший участие в боях за Курскую область военнослужащий Гром рассказал, что такого «грязного» неба, как там, не видел нигде. «[Дронов] было очень много. Не было ни одной минуты, чтобы не было вражеского FPV в небе», — заключил он.
Ранее боец СВО с позывным Начкар со словами «мы не знали даже его имени» рассказал о накрывшем собой гранату солдате. Спасший незнакомых ему военнослужащих россиянин получил несовместимые с жизнью ранения.