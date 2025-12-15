Бывший сотрудник СБУ рассказал о влиянии Запада на Зеленского в одном вопросе

Прозоров: Запад не дает Зеленскому заключить мир, играя на самомнении и гордыне

Западные политики не дают украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заключить мир. Об этом заявил экс-подполковник Службы безопасности страны (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости.

По его словам, представители стран Запада пользуются гордыней и самомнением Зеленского. Бывший сотрудник СБУ отметил, что украинского лидера «раскачивают», играя на его слабостях.

«Он понимает, что он жив, в прямом смысле слова, пока он президент и идет конфликт. Как только это закончится, слишком много к нему вопросов будет. И, скорее всего, судьба его будет короткой и незавидной», — добавил Прозоров.

Вместе с тем он обвинил руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Поводом стала нелояльность главы ведомства к Зеленскому.