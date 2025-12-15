Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Буданов недостаточно предан Зеленскому

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) недостаточно предан президенту Владимиру Зеленскому для назначения на пост главы его администрации. В нелояльности Зеленскому главу ГУР в беседе с ТАСС обвинил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Зеленский всячески будет пытаться, конечно, поставить туда человека, который ему предан. Про Буданова я бы такого не сказал», — заявил бывший представитель украинских спецслужб.

Он добавил, что при этом политическая ситуация на Украине остается очень напряженной, и не стал исключать, что под давлением обстоятельств Зеленскому придется сделать выбор именно в пользу Буданова.

Ранее Прозоров заявил, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак может сдать все свое окружение ради спокойной жизни и собственной безопасности. По его мнению, Ермак представляет ценность для Республиканской партии США, так как может рассказать о коррупционной деятельности Демократической партии.