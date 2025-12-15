Прозоров: Ермак может сдать все свое окружение ради спокойной жизни

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак может сдать все свое окружение ради спокойной жизни и собственной безопасности. Следующие шаги политика предрек бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в беседе с ТАСС.

«Все, кто замешан в темных делах на Украине, прекрасно понимают, что Ермак молчать не будет. С целью купить себе безопасность и какую-то спокойную жизнь он сдаст всех. Потому что иначе шансов выжить у него просто в прямом смысле очень мало», — сказал Прозоров.

По его мнению, Ермак представляет ценность для Республиканской партии США, так как может рассказать о коррупционной деятельности Демократической партии.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский писал, что президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост из-за «столкновения с реальностью», которую от него скрывал экс-глава офиса президента Андрей Ермак. 28 ноября Ермак подал в отставку, предположительно, из-за коррупционного скандала, вспыхнувшего в республике в начале ноября.