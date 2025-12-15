Реклама

Россия
22:18, 15 декабря 2025Россия

Черноморский флот опроверг подрыв «Варшавянки» на базе в Новороссийске

Марина Совина
Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Информация спецслужб Украины о якобы уничтожении одной из подлодок России не соответствует действительности, сообщил начальник пресс-службы Черноморского Флота капитан 1 ранга Алексей Рулёв.

«Информация, распространенная спецслужбами Украины, о якобы "уничтожении" в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского Флота одной из российских подводных лодок не соответствуют действительности», — заявил он.

По его словам, ни один корабль или подлодка Черноморского флота в бухте Новороссийской базы и экипажи при диверсии не получили повреждений, флот работает в штатном режиме.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о якобы поражении российской подлодки в Новороссийске морскими дронами и опубликовала видео. По ее данным, что подлодка класса 636.3 «Варшавянка» была атакована подводными морскими дронами и получила критические повреждения.

