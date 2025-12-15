Реклама

05:00, 15 декабря 2025Из жизни

Дельфины и киты-убийцы объединились ради охоты и попали на видео

Scientific Reports: Дельфины и косатки помогают друг другу в охоте на чавычу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

У берегов Канады заметили косаток и дельфинов, помогающих друг другу в охоте на рыбу. Об этом сообщает The Washington Post.

За дельфинами и китами-убийцами следила команда Эндрю Трайтеса — сотрудника Университета Британской Колумбии. В августе 2020 года ученые наблюдали за косатками и обнаружили, что те могут объединяться с тихоокеанскими белобокими дельфинами, чтобы полакомиться чавычей. Эти моменты попали на видео и были подробно описаны в научном журнале Scientific Reports.

Дельфинам проще выслеживать добычу за счет скоординированных эхолокационных сигналов. Этим и пользуются косатки, просто следующие за ними. В свою очередь киты-убийцы могут рвать чавычу на куски, которые могут съесть дельфины, неспособные проглотить рыбу таких размеров целиком. К тому же косатки защищают дельфинов от других хищников. «Это выгодно для всех», — отметил Трайтес.

Записи, полученные учеными, — первое задокументированное свидетельство сотрудничества косаток и дельфинов. Трайтес отметил, что продолжит изучение связей двух этих видов.

Ранее сообщалось, что киты-убийцы практикуют утопление своих друзей, чтобы научиться охоте на крупную добычу. Так они готовятся к нападению на голубого кита.

