В Пензе десятки мужчин в черном вышли патрулировать улицы и попали на видео

Десятки крепких мужчин в черном и с нашивками вышли на улицы еще одного российского города. О расширении географии осуществляемых общественниками рейдов сообщает Telegram-канал «Община НОВОСТИ», связанный с движением «Русская община».

На кадрах видно группу горожан, патрулирующих улицы. На одежде некоторых можно заметить нашивки с символикой «Русской общины». Часть записи сопровождает музыкальная композиция в стиле рэп с лирикой патриотического содержания.

Местом проведения рейда стал один из микрорайонов. По словам канала, в ходе мероприятия активисты провели профилактические беседы с представителями мигрантских диаспор.

Ранее в Москве крепкие мужчины в черном и с нашивками вышли на улицы, рейд активистов сняли на видео. В отличие от других подобных мероприятий, их лица не были скрыты балаклавами.