В Москве крепкие мужчины в черном и с нашивками вышли на улицы и попали на видео

В Новой Москве крепкие мужчины в черном и с нашивками вышли на улицы и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Община новости», связанный с движением «Русская община».

На кадрах россияне патрулируют улицы в темное время суток. В отличие от других подобных рейдов, их лица не были скрыты балаклавами.

Канал отмечает, что рейд был повторным — он стал ответом на якобы множественные нарушения, совершенные мигрантами. Целью рейда было оказание содействия силовикам, отметили там.

Ранее аналогичный рейд прошел в Оренбурге. Его целью был рабочий поселок — место проживания мигрантов. В ходе проверочных мероприятий были задержаны несколько нарушителей.