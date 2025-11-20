Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 20 ноября 2025Россия

В Москве крепкие мужчины в черном и с нашивками вышли на улицы и попали на видео

В Новой Москве рейд мужчин в черном по улицам сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Община НОВОСТИ»

В Новой Москве крепкие мужчины в черном и с нашивками вышли на улицы и попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Община новости», связанный с движением «Русская община».

На кадрах россияне патрулируют улицы в темное время суток. В отличие от других подобных рейдов, их лица не были скрыты балаклавами.

Канал отмечает, что рейд был повторным — он стал ответом на якобы множественные нарушения, совершенные мигрантами. Целью рейда было оказание содействия силовикам, отметили там.

Ранее аналогичный рейд прошел в Оренбурге. Его целью был рабочий поселок — место проживания мигрантов. В ходе проверочных мероприятий были задержаны несколько нарушителей.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    16-летние россиянки втайне от родителей едут на вечеринки с шейхами в Дубай. Они продают свою девственность за сотни тысяч рублей

    Армия России заняла Веселое

    ВСУ попытались прорвать окружение в Харьковской области

    Армия России уничтожила пусковые установки HIMARS

    Мать российского криминального авторитета упала в обморок на суде по его делу

    Трамп обрушил поставки одного из ключевых экспортных товаров Швейцарии

    Малышева похвалила изобретение индийских ученых против воняющей обуви

    В России высказались о новых «сокрушительных санкциях» США

    В Африке обратились к Путину, Медведеву и Лаврову

    Российские войска нанесли серию ударов по востоку Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости