16:22, 15 декабря 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников описал заставивший зашевелиться волосы на голове случай из практики

Врач Мясников заявил, что его удивило общение его пациента с нутрициологом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о случае, который заставил его сильно удивиться. Выпуск с воспоминаниями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников вспомнил, что однажды к нему в клинику обратился 25-летний пациент. Мужчина сдал все необходимые анализы, его показатели были в норме. После этого он решил получить комментарий о своих анализах от своего нутрициолога. Доктор уточнил, что пациент общался со специалистом по громкой связи при нем.

«У меня начинают шевелиться волосы на голове. [У него] Хороший холестерин — ему говорят, надо понизить. "А белок у тебя 72" — а это норма, — "а я хотел бы видеть 76". Почему 76? "А АЛТ — показатель печени — у тебя снижен". Что и хорошо. То есть он говорит вещи, абсолютно противоречащие любому медицинскому постулату», — описал этот случай из практики Мясников.

При этом доктор подчеркнул, что нутрициолог дал мужчине правильный совет, связанный с питанием.

Ранее Мясников пожаловался, что люди больше верят в антинаучные утверждения, чем в советы врачей и доказательную медицину. При этом он подчеркнул, что все равно будет заниматься просветительской работой.

