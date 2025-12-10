Реклама

09:08, 10 декабря 2025

Доктор Мясников предложил россиянам лечиться мочой и захлебнуться водой

Врач Мясников заявил, что люди больше верят антинаучным утверждениям о медицине
Мария Большакова
Фото: Ольга Лавренкова / Коммерсантъ

Врач и телеведущий Александр Мясников пожаловался, что его читатели больше верят антинаучным утверждениям о медицине, чем доказанным медицинским советам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Доктор посетовал на то, что в комментариях к его публикациям многие сомневаются в достоверности написанного, хотя Мясников сопровождает посты ссылками на медицинские исследования. «Так хочется сказать: "Да делайте вы что хотите! Не принимайте статины, не пейте кофе, хоть захлебнитесь водой, и лечитесь хоть мочой"», — предложил врач, разозлившись на комментаторов.

При этом Мясников предположил, что если бы он делал антинаучные заявления и предлагал россиянам лечиться альтернативными методами, то они бы прислушивались к этим рекомендациям. «Агитационные возможности сторонников нормальной медицины и всяких там бесноватых "анти" совершенно разные. Нам надо доказывать, говорить часто скучные, набившие оскомину вещи. И опять доказывать. Им доказывать не надо», — высказался телеведущий.

При этом он добавил, что все равно будет заниматься медицинским просвещением, несмотря на то, что встречает постоянное сопротивление.

Ранее Мясников обратился к россиянам со словами «мозгов у вас нет». Он возмутился тем, что зачастую люди бездумно следуют советам, связанным с питьевым режимом.

