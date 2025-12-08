Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:55, 8 декабря 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников обратился к россиянам словами «мозгов у вас нет»

Врач Мясников заявил, что люди бездумно следуют рекомендациям по питью воды
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что люди бездумно следуют рекомендациям о том, сколько воды пить в течение дня. Выпуск с рассуждениями специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что многие известные люди советуют пить воду в большом количестве, хотя этой рекомендации не всегда нужно следовать. «Мозгов-то у вас тоже нет. Я имею в виду, в каком плане: вам говорят пить воду, вы пьете. Да вы еще пьете не два литра, а с запасом. А ведь вы еще едите, вы с пищей получаете еще где-то почти литр жидкости», — объяснил доктор.

Врач добавил, что если человек употребит три литра воды, то концентрация соли в его организме существенно снизится. Из-за этого могут появиться неприятные симптомы, например судороги, головная боль или усталость. По словам специалиста, дефицит натрия в организме в некоторых случаях даже может приводить к летальному исходу.

Ранее Мясников назвал недостаток российской медицины. Он заявил, что врачи не проверяют пожилых людей на остеопороз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил «президента 2» и спровоцировал подъем одного процесса

    Названы изменившие мир технологии СССР

    ВККС приняла решение относительно пятерых обвиняемых в коррупции российских судей

    Маск сделал резкое заявление о ЕС

    Женщина поехала с мужем на курорт Азии, выпала из окна отеля и не выжила

    Владельцы российской сети ювелирных магазинов задумали ее продать

    Оппозиция Украины после отставки Ермака захотела сбросить еще одну политическую силу

    Россиян предупредили об опасных гирляндах

    Украина потеряла редкое и необычное вооружение в зоне СВО

    США предрекли потерю давних союзников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok