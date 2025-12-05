Доктор Мясников назвал недостаток российской медицины

Врач Мясников заявил, что в России не проверяют пожилых на остеопороз

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» недостаток российской медицины. Выпуск с рассуждениями медика доступен на платформе «Смотрим».

Одна из гостий в студии задала Мясникову вопрос, поможет ли операция 74-летней женщине с компрессионным переломом позвоночника. Доктор счел хирургическое вмешательство бесполезным в этом случае и подчеркнул, что подобная ситуация может случиться с каждым пожилым человеком.

«Это недостаток нашей медицины российской, не побоюсь этого слова. Почему? [Если человек находится в возрастной категории] 60-65+ — вас обязаны исследовать на остеопороз, обязаны (...) Ее давно надо было, лет уже 10, лечить», — возмутился Мясников. Он рассказал, что на одной из передач спросил у пожилых зрителей, проходили ли они такое обследование. По словам доктора, утвердительно ответили только 2 из 15 человек.

Ранее Мясников призвал врачей включить мозг. С таким призывом он обратился к медикам, не диагностирующим остеопороз.