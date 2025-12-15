Реклама

17:33, 15 декабря 2025Экономика

GAC рассекретил кроссовер S7 для России

В России представили кроссовер GAC S7
Светлана Ходос

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Китайская компания GAC раскрыла все подробности о новом кроссовере S7 для российского рынка. Продажи автомобиля начнутся в I квартале 2026 года, пишет сайт «Китайские автомобили».

Модель построена на платформе EV+, ее размеры составляют 4900 х 1950 х 1780 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно, размер колесной базы равен 2880 миллиметров. Объем багажника варьируется от 720 до 2050 литров.

В движение кроссовер приводит гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 160 лошадиных сил и пару электрических двигателей, по одному на каждой из осей. В Китае их суммарная отдача равна 501 силу и 613 ньютон-метров крутящего момента, а питаются агрегаты от 36,3-киловаттного аккумулятора, который позволяет проехать на электротяге до 180 километров без подзарядки.

Список оснащения включает 8,88-дюймовую виртуальную панель приборов, центральный тачскрин диагональю 15,6 дюйма, проекционный дисплей, акустику с 22 динамиками. Для пассажиров заднего ряда предусмотрен установленный на потолке 17,3-дюймовый монитор.

Дата начала продаж GAC S7 в России пока не раскрывается. Но в компании отмечают, что конкурировать в нашей стране планируют с Voyah Free и LiAuto L6. Так что можно предположить, что начальная стоимость автомобиля составит порядка 6,5 миллиона рублей.

Ранее в пресс-службе компании прокомментировали слухи относительно своего возможного ухода с российского рынка.

