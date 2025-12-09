Реклама

19:00, 9 декабря 2025Экономика

GAC прокомментировал слухи об уходе из России

GAC: Компания не планирует уходить из России
Светлана Ходос

Фото: Matthias Balk / picture alliance via Getty Images

В пресс-службе китайского производителя GAC назвали информацию о возможном уходе с российского рынка слухами. В компании подчеркнули, что не только не намерены покидать Россию, но и работают над расширением своего присутствия в стране, сообщает ТАСС.

«Компания GAC не планирует уходить с российского рынка и продолжает свою работу по расширению присутствия. Российский рынок имеет стратегическое значение для глобального развития бренда GAC. Долгосрочная стратегия остается неизменной», — говорится в ответе пресс-службы компании.

Также отмечается, что производитель ведет постоянную работу над улучшением качества сервиса, активно развивает дилерскую сеть и планирует расширять модельный ряд.

Таким образом в компании прокомментировали слова главы «Рольф» Светланы Виноградовой, которая заявила, что если китайские концерны GAC и Geely не локализуют производство автомобилей на территории России в первом полугодии 2026 года, не исключено, что им придется покинуть РФ.

