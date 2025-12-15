Гарик Мартиросян назвал Петросяна столпом юмора

Один из основателей проекта Comedy Club, юморист Гарик Мартиросян назвал народного артиста России Евгения Петросяна столпом российского юмора. Об этом он заявил в интервью блогерше и журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube.
Отвечая на комментарий Стрелец о том, что юмор Петросяна многие воспринимают как далекий от интеллектуального, Мартиросян отметил, что артист все же был крайне популярен в советское время. Одной из причин этого он назвал то, что у Петросяна был свой особый почерк, как и у многих других эстрадных артистов того времени.
«Это был один из столпов советского юмора эстрадного», — добавил Мартиросян. Он также признался, что в детстве считал выступления Петросяна смешными.
Ранее стало известно, сколько получали Петросян и его супруга, юмористка Елена Степаненко. Сообщалось, что в 1990-е годы артистка получала семь тысяч долларов, а ее муж — пять.