15:48, 15 декабря 2025

Гарик Мартиросян назвал Петросяна столпом юмора

Юморист Мартиросян заявил, что считает Петросяна столпом советского юмора
Мария Большакова
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Один из основателей проекта Comedy Club, юморист Гарик Мартиросян назвал народного артиста России Евгения Петросяна столпом российского юмора. Об этом он заявил в интервью блогерше и журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

Отвечая на комментарий Стрелец о том, что юмор Петросяна многие воспринимают как далекий от интеллектуального, Мартиросян отметил, что артист все же был крайне популярен в советское время. Одной из причин этого он назвал то, что у Петросяна был свой особый почерк, как и у многих других эстрадных артистов того времени.

«Это был один из столпов советского юмора эстрадного», — добавил Мартиросян. Он также признался, что в детстве считал выступления Петросяна смешными.

Ранее стало известно, сколько получали Петросян и его супруга, юмористка Елена Степаненко. Сообщалось, что в 1990-е годы артистка получала семь тысяч долларов, а ее муж — пять.

