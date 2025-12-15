Гарик Мартиросян назвал Петросяна столпом юмора

Юморист Мартиросян заявил, что считает Петросяна столпом советского юмора

Один из основателей проекта Comedy Club, юморист Гарик Мартиросян назвал народного артиста России Евгения Петросяна столпом российского юмора. Об этом он заявил в интервью блогерше и журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

Отвечая на комментарий Стрелец о том, что юмор Петросяна многие воспринимают как далекий от интеллектуального, Мартиросян отметил, что артист все же был крайне популярен в советское время. Одной из причин этого он назвал то, что у Петросяна был свой особый почерк, как и у многих других эстрадных артистов того времени.

«Это был один из столпов советского юмора эстрадного», — добавил Мартиросян. Он также признался, что в детстве считал выступления Петросяна смешными.

Ранее стало известно, сколько получали Петросян и его супруга, юмористка Елена Степаненко. Сообщалось, что в 1990-е годы артистка получала семь тысяч долларов, а ее муж — пять.

