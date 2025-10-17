Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:22, 17 октября 2025Интернет и СМИ

Раскрыты гонорары Петросяна и Степаненко

Продюсер Морозов: В 1990-х годах гонорар Степаненко был больше, чем у Петросяна
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1» / РИА Новости

Гонорар юмористки Елены Степаненко был больше, чем у ее коллеги, бывшего мужа Евгения Петросяна. Заработки бывших супругов раскрыл в разговоре с KP.RU продюсер Евгений Морозов.

Морозов рассказал, что в конце 1990-х годов гонорар Петросяна составлял пять тысяч долларов, в то время как Степаненко получала за выступление семь тысяч долларов. «Думаю, свое огромное состояние они с Петросяном заработали общими усилиями. И не без таланта Степаненко. Зрители ее всегда обожали», — заявил он.

Он также назвал Степаненко состоятельной женщиной и отметил, что она может не работать. Морозов предположил, что если артистка все же решит вернуться на сцену, то ее гонорар сегодня составит не менее трех миллионов рублей.

Ранее в сети стали популярными отрывки выступлений Степаненко. Под видео с шутками артистки, набирающими миллионы просмотров, пользователи оставляют комментарии, в которых называют ее иконой юмора и королевой. Также они вспоминают бывшего мужа артистки Петросяна и надеются, что он будет кусать локти, когда узнает о новой волне ее популярности в интернете.

Петросян и Степаненко поженились в 1985 году. В 2018 году Степаненко подала на развод. Расставание артистов сопровождалось скандалами и тяжбами, связанными с разделом имущества. Через суд пара делила совместно нажитое имущество в размере 1,5 миллиарда рублей.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вопрос передачи Украине ракет Tomahawk поставили на паузу

    Раскрыта дата рассмотрения жалобы обвиненного в присвоении на миллиарды рублей чиновника

    Китай обвинили в трудностях передачи Украине Tomahawk

    В России захотели ввести норму на количество детей в классе

    Походка Беллы Хадид на показе Victoria's Secret встревожила фанатов

    Стало известно о шаге Белоруссии в сторону ЕС

    Россиянин сообщил о минировании объекта Минобороны

    Генконсульство России подтвердило кончину туристки на курорте Турции

    «Благотворительность — это неотъемлемая часть того, кто мы есть» Ольга Костякова — о лотерее «12 Добрых дел»

    Реклама

    Москвичам предрекли всплеск тепла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости