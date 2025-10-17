Раскрыты гонорары Петросяна и Степаненко

Продюсер Морозов: В 1990-х годах гонорар Степаненко был больше, чем у Петросяна

Гонорар юмористки Елены Степаненко был больше, чем у ее коллеги, бывшего мужа Евгения Петросяна. Заработки бывших супругов раскрыл в разговоре с KP.RU продюсер Евгений Морозов.

Морозов рассказал, что в конце 1990-х годов гонорар Петросяна составлял пять тысяч долларов, в то время как Степаненко получала за выступление семь тысяч долларов. «Думаю, свое огромное состояние они с Петросяном заработали общими усилиями. И не без таланта Степаненко. Зрители ее всегда обожали», — заявил он.

Он также назвал Степаненко состоятельной женщиной и отметил, что она может не работать. Морозов предположил, что если артистка все же решит вернуться на сцену, то ее гонорар сегодня составит не менее трех миллионов рублей.

Ранее в сети стали популярными отрывки выступлений Степаненко. Под видео с шутками артистки, набирающими миллионы просмотров, пользователи оставляют комментарии, в которых называют ее иконой юмора и королевой. Также они вспоминают бывшего мужа артистки Петросяна и надеются, что он будет кусать локти, когда узнает о новой волне ее популярности в интернете.

Петросян и Степаненко поженились в 1985 году. В 2018 году Степаненко подала на развод. Расставание артистов сопровождалось скандалами и тяжбами, связанными с разделом имущества. Через суд пара делила совместно нажитое имущество в размере 1,5 миллиарда рублей.