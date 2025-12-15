Реклама

18:58, 15 декабря 2025

Гарик Мартиросян высказался о мате в юморе

Мартиросян заявил, что не любит юмор с большим количеством мата
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Один из основателей проекта Comedy Club, юморист Гарик Мартиросян высказался о мате в юморе. В интервью блогерше и журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube, он заявил, что негативно относится к обилию нецензурной лексики в шутках.

«Я не люблю это. Я просто выключаюсь. Я не смеюсь, все, мне становится не смешно. Это вышвыривает из юмора меня. Я не могу следить за юмором, когда мат не к месту», — объяснил Мартиросян.

При этом юморист допустил, что ругательство в шутке может быть уместным, если для него есть подходящий контекст. Когда же комики матерятся бесконтрольно, Мартиросян задается вопросом, для чего те это делают. «Чего они этим добиваются? [Думают] типа: "Я такой свободный человек, могу материться?" Или что?» — сказал юморист.

Ранее бывший директор юмористического проекта «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский выразил отношение к мату. Он признался, что не использует обсценную лексику ни в выступлениях, ни в быту.

