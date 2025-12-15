Реклама

02:42, 15 декабря 2025Бывший СССР

«Герани» атаковали объект энергетики в Днепропетровской области

Дроны «Герань-2» атаковали объект энергетики в Днепропетровской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Дроны-камикадзе «Герань-2» атаковали цели в городе Пятихатки Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Российские дроны ударили по объекту энергетики. Другие подробности об атаке ВС России не раскрываются.

Утром 12 декабря сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву дальнобойными беспилотниками типа «Лютый». Такой летательный аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров.

До этого сообщалось, что российский дрон-камикадзе «Герань-2» получил камеру заднего вида, которая позволяет оператору «оглядываться» назад для предотвращения перехвата.

