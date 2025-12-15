Иранская валюта рекордно подешевела к доллару

Курс иранской валюты вновь оказался рекордно низким, достигнув 1,3 миллиона риалов за доллар США. Об этом 15 декабря сообщает РИА Новости.
В марте курс превысил миллионную отметку, а 1 декабря достиг 1,19 миллиона риалов, после чего доллар продолжил укрепляться к иранскому платежному средству в ежедневном режиме.
Как пишет агентство, к 2018 году курс составлял около 50 тысяч риалов за доллар. Сейчас инфляция в Иране составляет 38,9 процента в годовом выражении.
В ноябре власти Ирана на фоне этого объявили о предстоящей деноминации риала, стоимость которого составит 10 тысяч нынешних. При этом каждый новый риал после введения более мелкой денежной единицы будет ровняться 100 кранам. В стране намерены таким образом снизить издержки на печать банкнот и упростить финансовые расчеты.