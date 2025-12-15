Иранская валюта рекордно подешевела к доллару

Курс иранской валюты упал до рекордно низких 1,3 млн риалов за доллар

Курс иранской валюты вновь оказался рекордно низким, достигнув 1,3 миллиона риалов за доллар США. Об этом 15 декабря сообщает РИА Новости.

В марте курс превысил миллионную отметку, а 1 декабря достиг 1,19 миллиона риалов, после чего доллар продолжил укрепляться к иранскому платежному средству в ежедневном режиме.

Как пишет агентство, к 2018 году курс составлял около 50 тысяч риалов за доллар. Сейчас инфляция в Иране составляет 38,9 процента в годовом выражении.

В ноябре власти Ирана на фоне этого объявили о предстоящей деноминации риала, стоимость которого составит 10 тысяч нынешних. При этом каждый новый риал после введения более мелкой денежной единицы будет ровняться 100 кранам. В стране намерены таким образом снизить издержки на печать банкнот и упростить финансовые расчеты.