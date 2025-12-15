В России представили электромотоцикл с коляской и возможностью установки прицепа

«Калашников» представил электромотоцикл с коляской «Иж-Эндуро»

Концерн «Калашников» представил обновленную модель электрического мотоцикла «Иж-Эндуро» с коляской, предусматривающую возможность установки прицепа. Об этом сообщается в Telegram-канале производителя.

Отмечается, что мотоцикл может использоваться в качестве транспортного средства сотрудниками силовых структур и спасательных служб, а также любителями активного отдыха и путешествий.

«Базовая коляска создает дополнительные возможности для перевозки разных грузов и может быть модифицирована под потребности заказчика», — подчеркнули в «Калашникове», уточнив, что транспортное средство способно развивать скорость в 100-150 километров в час в зависимости от версии — линейка предусматривает варианты с мощностью от трех до четырех киловатт, а также мотоцикл с двигателем внутреннего сгорания.

Ранее стало известно, что в России стартовали предпродажи отечественного электромобиля «Атом». Первыми его смогут купить сотрудники завода в Набережных Челнах.