Раскрыта судьба «незаконно мобилизованного» россиянина

Депутат Делягин сообщил о возвращении мобилизованного добровольца Каплана домой

Российского военнослужащего Виктора Каплана с позывным Сократ, «незаконно мобилизованного» и отправленного на фронт, несмотря на добровольную службу, вернули домой. Судьбу россиянина раскрыл депутат Госдумы Михаил Делягин в Telegram.

О том, что Каплана отправили на фронт, в октябре сообщал адвокат Алексей Калугин. По его словам, мужчину задержали в Санкт-Петербурге и поместили в центр временного содержания лиц, разыскиваемых за самовольное оставление части. Правозащитник подчеркнул, что Сократ не подписывал контракт с Минобороны и не призывался в рамках частичной мобилизации.

В последующие месяцы Калугин и Делягин направляли запросы официальным лицам с просьбой прояснить ситуацию. В ноябре адвокат рассказал, что, согласно «ответам из компетентных органов», Каплана считают мобилизованным. Как пояснил правозащитник, Сократу был присвоен этот статус в декабре 2022 года, когда он прибыл в Донецкую народную республику (ДНР) для службы в рядах добровольческого формирования «Пятнашка». «Полномочиями мобилизовать Сократа военкоматы ДНР не обладали, поскольку он продолжал состоять на воинском учете по месту регистрации в Санкт-Петербурге и никогда не имел регистрации на территории ДНР», — пояснил Калугин.

В результате Каплан провел на линии боевого соприкосновения 2,5 месяца. Сейчас мужчина находится в Санкт-Петербурге.

Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что в России резко выросло число случаев необоснованного присвоения бойцам СВО статуса самовольно оставивших часть. Она связала тенденцию с недостаточным контролем и отсутствием четких критериев для попадания в эту категорию нарушителей.