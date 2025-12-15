«Киев будет без света по 20-22 часа в сутки». Энергосистема Украины близка к коллапсу. Что об этом известно?

WP: Энергосистема Украины близка к полному коллапсу из-за ударов ВС России

Энергосистема Украины приблизилась к коллапсу. Киев и восточная часть страны находятся фактически в одном шаге от полного отключения света, пишет The Washington Post (WP). Как отмечается в материале, к этому привели массированные удары Вооруженных сил (ВС) России.

Мы если и не на грани полного отключения электроэнергии на востоке страны, то очень близки к этому анонимный европейский дипломат

Существует риск раздела страны на две части

На данный момент под угрозой выхода из строя находятся системы передачи электроэнергии с запада, где сейчас сосредоточена генерация, на восток. Это угрожает разделить страну на две части.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Как считают журналисты западного издания, Россия преследует цель по созданию «энергетических островов». Однако авторы статьи наверняка не смогли сказать, удастся ли Москве добиться этой цели.

На Украине уже фиксируются многочасовые отключения света

По состоянию на 15 декабря без света осталась Одесса.

Жители города готовят еду на сварочных аппаратах и свечах, а за подзарядкой гаджетов массово ходят в супермаркеты. Из-за неработающих холодильников еду вывешивают за окна, чтобы хоть как-то продлить ее свежесть.

В городе был зафиксирован масштабный блэкаут: перестал ходить электротранспорт, во многих районах также отсутствует вода.

Что касается Киева, то его жители проводят до 16 часов в сутки без электричества. При этом украинской столице в дальнейшем предрекли отключения света по 20-22 часа в сутки при морозах минус 5 градусов, которые прогнозируются в ближайшие недели.

Нам надо 70 процентов электроэнергии где-то найти. За все это отвечает подстанция "Киевская", она практически разбита Олег Попенко глава Союза потребителей коммунальных услуг

На сегодняшний день графики отключений действуют во всех регионах Украины.

Массовые отключения света начались с 10 октября. В ноябре Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных тепловых и гидроэлектростанций на территории страны. Согласно данным сервиса Google Trends, одним из наиболее популярных запросов украинцев уже второй год подряд остается «график отключения света».

Фото: Thomas Peter / Reuters

Армия России наносит удары по энергетике Украины в ответ на атаки по гражданским объектам

Российское Минобороны в своих сводках неоднократно делало акцент на том, что армия страны наносит прицельные удары по объектам энергетики, связанным с военной промышленностью Украины, исключительно в ответ на атаки украинской армии по гражданским объектам на территории России.

Один из последних таких ударов был нанесен в минувшие выходные. Для него было применено высокоточное оружие наземного и морского базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники дальнего действия. После этого Одесса и погрузилась во тьму — атаку по югу страны назвали одной из самых массированных с начала спецоперации.

Как полагает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, в стране исчерпаны ресурсы для восстановления поврежденных объектов энергетики. России, считает он, стоит нанести еще пару массированных ударов для полного погружения городов во тьму.