12:28, 13 декабря 2025Россия

Россия ударила «Кинжалами» по украинской энергетике

МО РФ: Нанесен массированный удар по объектам энергетики и ВПК Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В ответ на атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Уточняется, что удар нанесен высокоточным оружием наземного и морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия. Все назначенные объекты поражены, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ночная воздушная атака на Одессу стала самой массовой в области с момента начала спецоперации. По словам украинского военного эксперта, была поставлена цель «вырубить энергетику по всей области». Система противовоздушной обороны, по его мнению, показала свою проблему — уязвимость с моря. Позже атаку назвали самой масштабной не только для Одесской области, но и для всего юга Украины.

Ночью Telegram-канал «Осведомитель» сообщал, что ВС России запустили ракеты класса «Калибр» по Одесской и Николаевской областям. Другой источник уточнил, что было минимум два пуска ракет «Калибр». Также сообщалось о поднятых в небо истребителях МиГ-31И, способных нести ракеты класса «Кинжал».

    Россия ударила «Кинжалами» по украинской энергетике

