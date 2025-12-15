Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:51, 15 декабря 2025Бывший СССР

Латвия призвала граждан не ездить в Россию на Новый год

Служба госбезопасности Латвии призвала граждан не ездить на Новый год в Россию
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетПраздники в России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Служба госбезопасности Латвии призвала граждан воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию на Новый год. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

«Служба государственной безопасности (СГБ) вновь рекомендует жителям Латвии воздержаться от поездок в Россию и Беларусь во время предстоящих рождественских и новогодних праздников», — сказано в сообщении.

Это якобы связано с высокими рисками вербовки. СГБ предупреждает, что в случае вынужденной поездки в Россию или Белоруссию гражданам необходимо отказаться от использования мобильного телефона. Устройство, по мнению ведомства, может быть «заражено шпионским программным обеспечением».

Ранее еще одна прибалтийская страна — Литва — лишила 150 россиян ВНЖ из-за частых поездок на родину. Согласно литовским законам, автоматическое аннулирование ВНЖ происходит для тех, кто в течение трех месяцев совершил поездку в Россию и Белоруссию более одного раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке ВСУ масштабного контрнаступления на Купянск

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    В Европе призвали порадоваться за «плохой мир» для Украины

    Зеленский встретится с председателем бундестага для обсуждения выборов на Украине

    Зеленский поблагодарил белорусских политзаключенных за позицию об СВО

    В Москве заметили редкое явление

    В России высказались о неприемлемом для Зеленского пункте мирного плана

    Телефон туристки нашли спустя 2,5 года после ее исчезновения

    Врач раскрыла неожиданную опасность филлеров

    Присяжные признали виновными трех членов одной из самых кровавых российских ОПГ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok