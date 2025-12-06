Литва лишила почти 150 россиян ВНЖ из-за частых поездок на родину

Литва решила аннулировать ВНЖ 145 россиянам из-за поездок на родину

Литовские власти решили лишить временного вида на жительство (ВНЖ) 145 граждан России из-за того, что они, по их мнению, слишком часто посещали родину. Об этом сообщил департамент миграции балтийской республики, передает ТАСС.

Департамент миграции Литвы накануне, 5 декабря, постановил отменить действие временного вида на жительство для ряда россиян. Как уточняет агентство, это произошло из-за часты поездок людей в Россию или Белоруссию.

Согласно литовским законам, автоматическое аннулирование ВНЖ происходит для тех, кто в течение трех месяцев совершил поездку в два упомянутых государства более одного раза. Известно, что такой режим для физических лиц ввели в Литве в 2023 году и неоднократно продлевали. Последняя пролонгация с расширением мер произошла в апреле 2025 года и будет активна до мая 2026 года.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал решение Латвии выдворить пожилых людей, которые не смогли подтвердить знание латышского. По его словам, это варварство. «Иначе как варварством не назовешь решение официальной Риги выдворить из страны сотни престарелых людей, которые не смогли подтвердить знание латышского языка», — заключил дипломат.

