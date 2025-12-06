Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:43, 6 декабря 2025Бывший СССР

Литва лишила почти 150 россиян ВНЖ из-за частых поездок на родину

Литва решила аннулировать ВНЖ 145 россиянам из-за поездок на родину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литовские власти решили лишить временного вида на жительство (ВНЖ) 145 граждан России из-за того, что они, по их мнению, слишком часто посещали родину. Об этом сообщил департамент миграции балтийской республики, передает ТАСС.

Департамент миграции Литвы накануне, 5 декабря, постановил отменить действие временного вида на жительство для ряда россиян. Как уточняет агентство, это произошло из-за часты поездок людей в Россию или Белоруссию.

Согласно литовским законам, автоматическое аннулирование ВНЖ происходит для тех, кто в течение трех месяцев совершил поездку в два упомянутых государства более одного раза. Известно, что такой режим для физических лиц ввели в Литве в 2023 году и неоднократно продлевали. Последняя пролонгация с расширением мер произошла в апреле 2025 года и будет активна до мая 2026 года.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал решение Латвии выдворить пожилых людей, которые не смогли подтвердить знание латышского. По его словам, это варварство. «Иначе как варварством не назовешь решение официальной Риги выдворить из страны сотни престарелых людей, которые не смогли подтвердить знание латышского языка», — заключил дипломат.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России ответила массированным ракетным ударом на атаки ВСУ по гражданским объектам

    В Нью-Йорке студент поджег спящего пассажира метро

    Раскрыты лайфхаки для выгодной покупки авиабилетов

    Зеленский подтвердил возможную поездку в Лондон на следующей неделе

    Путин провел телефонный разговор с иностранным лидером

    Зеленский рассказал о ежедневных контактах с президентом Финляндии

    Покупательница квартиры Долиной отреагировала на готовность певицы вернуть деньги

    Американец с русскими корнями установил мировой рекорд и выиграл финал Гран-при

    Расправившимся над воевавшим за ДНР добровольцем США запросили сроки

    Толпа жителей Одессы разгромила микроавтобус сотрудников ТЦК и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok