В МИД назвали варварством одно решение Латвии

Замглавы МИД России Грушко: Решение Латвии выдворить пожилых людей — варварство

Решение Латвии выдворить пожилых людей, которые не смогли подтвердить знание латышского, является варварством. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Иначе как варварством не назовешь решение официальной Риги выдворить из страны сотни престарелых людей, которые не смогли подтвердить знание латышского языка», — рассказал дипломат.

Ранее издание Delfi сообщило, что насчитывается около 500 граждан России, которым власти Латвии аннулировали постоянный ВНЖ за невыполнение требований поправок о знании латышского языка к закону об иммиграции.

2 декабря бывший депутат сейма Алексей Росликов получил обвинение по делу о защите русского языка. Росликов также выразил мнение, что суд по данному делу станет позором для страны.