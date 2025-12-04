Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:17, 4 декабря 2025Бывший СССР

В МИД назвали варварством одно решение Латвии

Замглавы МИД России Грушко: Решение Латвии выдворить пожилых людей — варварство
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Silas Stein / dpa / Globallookpress.com

Решение Латвии выдворить пожилых людей, которые не смогли подтвердить знание латышского, является варварством. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Иначе как варварством не назовешь решение официальной Риги выдворить из страны сотни престарелых людей, которые не смогли подтвердить знание латышского языка», — рассказал дипломат.

Ранее издание Delfi сообщило, что насчитывается около 500 граждан России, которым власти Латвии аннулировали постоянный ВНЖ за невыполнение требований поправок о знании латышского языка к закону об иммиграции.

2 декабря бывший депутат сейма Алексей Росликов получил обвинение по делу о защите русского языка. Росликов также выразил мнение, что суд по данному делу станет позором для страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    Путина назвали одним из самых загадочных лидеров

    В Британии заметили отличие между визитами Путина и Стармера в Индию

    Британия захотела передать Украине активы России на миллиарды долларов

    Жители российского города сообщили о звуках взрывов и стрельбы

    Московский зоопарк захотел показать помощнику Путина живых капибар

    В Госдуме озвучили размер выплаты к страховой пенсии

    Муж одним росчерком пера опозорил собственную жену перед родной дочерью

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok