Лавров провел встречу с руководством Американской торговой палаты в России

Глава МИД Лавров провел встречу с руководством Американской торговой палаты в РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с руководством Американской торговой палаты в России. Об этом рассказали в пресс-службе российского Министерства иностранных дел.

Встреча состоялась 15 декабря. На ней Лавров изложил оценки текущих тенденций развития международной обстановки и перспектив российско-американских отношений с учетом демонстрируемого администрацией Трампа настроя на содействие в урегулировании украинского конфликта.

В пресс-службе рассказали, что на встрече Лавров и члены Американской торговой палаты в РФ обменялись мнениями по ряду актуальных тем в области торгово-инвестиционных связей между Россией и США.

Ранее Лавров написал, что западные страны почти сразу же начали нарушать Дейтонские соглашения, развернув против сербов эшелонированную кампанию. Данную тему он поднял в своей авторской статье для сербской газеты «Политика».