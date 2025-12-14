Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:03, 14 декабря 2025Мир

Лавров обвинил Запад в эшелонированной кампании против сербов

Лавров: Запад развернул эшелонированную кампанию против сербов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Западные страны почти сразу же начали нарушать Дейтонские соглашения, развернув против сербов эшелонированную кампанию. Об этом написал глава МИД России Сергей Лавров в своей авторской статье для сербской газеты «Политика», которая посвящена 30-летию подписания документа об установлении мира в Боснии и Герцеговине (БиГ).

«Ожесточенное сопротивление в западных столицах встретило желание Республики Сербской последовательно защищать свои законные права и особый автономный статус своего образования, а также сопротивляться планам вовлечения Боснии и Герцеговины в НАТО против воли ее народов», — отметил дипломат.

Лавров указал, что под предлогом «обеспечения функциональности государственного аппарата» БиГ навязывается «гражданская концепция, разделяющая идентичность составляющих народов в регионе». Но, по слова министра, настоящая цель западной инициативы состоит в создании таких условия, в которых политические элиты только одного из трех народов БиГ могут «беспрепятственно выполнять внешне продиктованный план в ущерб интересам других боснийских сторон».

Он подчеркнул, что подобные «безрассудные приключения» оказывают крайне негативное влияние на ситуацию в регионе.

Ровно 30 лет назад, 14 декабря 1995 года, в Париже были подписаны соглашения, положившие конец одному из самых кровопролитных конфликтов в послевоенной Европе — Боснийской войне. За месяц до этого документ был парафирован на американской авиабазе в Дейтоне (штат Огайо), откуда и получил свое название.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе захотели видеть президентом Украины еще одного кандидата. Кто может составить конкуренцию основным политикам?

    В России задумались о новом Госплане

    В России захотели следить за бывшими заключенными с помощью умных камер

    В Германии вновь заговорили о передаче Украине ракет Taurus

    Лавров обвинил Запад в эшелонированной кампании против сербов

    Маршруты пассажирских поездов изменили после столкновения под Пензой

    Российский военный заявил об истощении украинских сил в ДНР

    Овечкин обошел Яромира Ягра

    Раскрыты новые подробности сделки Долиной и Лурье

    Самолет экстренно сел на оживленную улицу в Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok