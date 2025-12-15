Мех назвали главным трендом зимы-2025/26

Редактор Lamoda Полина Федотова назвала мех главным трендом зимы-2025/26

Редактор Lamoda Полина Федотова назвала мех главным трендом зимы-2025/26. Своими наблюдениями она поделилась с «Лентой.ру».

По словам модного эксперта, помимо классических шуб, можно присмотреться к горжеткам, съемным воротникам или жакетам и кардиганам с пушистой отделкой на рукавах. Кроме того, актуальность обрели кучерявые сумки и ворсистые туфли с мехом пони.

К тому же в моду вошли кейпы и блузы с перелиной, платья-пончо и ажурные накидки, впервые созданные Джонатаном Андерсоном для Dior. «Для более торжественных выходов можно выбрать наряд с корсетом, фижмами или кринолином — тренд особенно прижился на кутюрной Неделе моды в коллекциях Schiaparelli, Maison Margiela и Balenciaga», — утверждает Федотова.

Что касается аксессуаров, трендовыми определенно стали сумки-кисеты из бархата и шелка, высокие перчатки и всевозможные пояса — от маскулинных камербандов до шелковых шарфов с бахромой, которые лучше повязывать поверх жакета или смокинга.

В октябре Полина Федотова назвала россиянам самые модные вещи из прошлого.