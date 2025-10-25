Редактор Lamoda Федотова: Осенью в моду из 1970-х годов вернется эстетика бохо

Редактор Lamoda Полина Федотова назвала самые трендовые вещи, которые вернулись в моду из прошлого. Ее комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, актуальность обрели предметы гардероба из 1970-х годов благодаря бренду Chloe во главе с дизайнером Чеменой Комали. Уже который сезон она демонстрирует на подиуме свою интерпретацию эстетики бохо. «Поэтому осенью мы по-прежнему носим воздушные блузы, джинсы клеш, вельвет, эклектичные украшения, замшу и казаки», — считает она.

Кроме того, модной стала и одежда эпохи «восьмидесятых», в том числе вещи с акцентными плечами, массивные пальто в пол, крупные золотые украшения, акценты на талии, брюки-бананы и высокие каблуки.

В топе остаются и тенденции из 1990-х годов. «Эта эпоха неразрывно связана с трендом на минимализм, который сейчас актуален. Ей свойственны прямые линии, базовые цвета, облегающие силуэты и акцент на теле. Один из самых заметных трендов из 90-х на подиумах — это бельевая тема и кружево. Всевозможные комбинации, юбки и сатиновые топы встраиваются в повседневные минималистичные образы», — подытожила эксперт и добавила, что в моде также небольшой каблук и миниатюрная обувь, которая вытеснила массивную.

