Миру спрогнозировали рекордное подорожание цветного металла

Аналитики Citi спрогнозировали подорожание меди до $15 тысяч за тонну

Биржевая стоимость меди, являющейся одним из ключевых цветных металлов, продолжит расти в следующем году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз аналитиков американского финансового конгломерата Citi.

Котировки цветного металла, согласно ожиданиям экспертов, поднимутся до 13 тысяч долларов за тонну в начале 2026 года. К началу второго квартала биржевая стоимость меди может достигнуть отметки в 15 тысяч долларов.

На подобную динамику окажет влияние ряд факторов, включая сохранение высокого спроса на фоне энергоперехода и бума в сфере ИИ-разработок, а также активное наращивание запасов меди в США. «Физическое аккумулирование запасов меди Штатами сокращает доступность металла на мировом рынке», — пояснил главный исполнительный директор Avatar Commodities Эндрю Гласс. Все эти факторы в конечном счете могут привести к подъему цен на медь «к космически высоким новым рекордам», резюмировал эксперт.

В начале декабря 2025 года биржевые котировки меди достигли исторического максимума на фоне ожидаемого укрепления внутреннего спроса в Китае. К тому времени стоимость цветного металла поднялась до 11 771 доллара за тонну. Наблюдаемый на глобальном рынке дефицит меди продолжит подталкивать цены вверх, полагают аналитики. Стабилизации ситуации не способствуют в том числе «панические покупки» цветного металла, констатировали они.