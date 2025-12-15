Реклама

19:31, 15 декабря 2025

Артист «Кривого зеркала» рассказал об участии в оргиях российских звезд

Юморист Александр Морозов заявил, что участвовал в оргиях российских звезд
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Клиника доктора Шурова / YouTube

Артист юмористической программы «Кривое зеркало» Александр Морозов заявил, что участвовал в закрытых вечеринках, на которых происходили оргии звезд российского шоу-бизнеса. Подробностями он поделился в выпуске шоу «Новые русские сенсации» на канале НТВ, фрагмент эфира доступен на сайте телеканала.

Морозов рассказал, что мероприятия с участием российских звезд проходили в закрытом клубе в центре Москвы. «Собирались очень дорогие гости на очень красивых машинах, приезжали из Санкт-Петербурга и Москвы. (...) Ассоциативно я это воспринял как Эдем, древний Эдем, райские кущи», — вспомнил юморист.

По его словам, после полуночи гости вечеринки раздевались догола и начиналась оргия. Морозов уточнил, что писал сценарии для мероприятий, а также выступал там в качестве конферансье. «Я не просто это превращал в какие-то примитивные дебильные оргии, я решил их разукрасить. (...) Я просто был режиссером вот этого безобразия», — признался он.

Артист «Кривого зеркала» добавил, что в оргиях участвовали многие известные люди, но при этом отказался назвать их имена. Как объяснил Морозов, он подписал бумаги о неразглашении, которые действуют пожизненно.

Ранее Морозов раскрыл прозвище юмориста Евгения Петросяна в кулуарах. Он также заявил, что считает коллегу человеком-эпохой.

