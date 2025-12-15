Реклама

16:55, 15 декабря 2025

На Западе раскрыли требование США по Донбассу на переговорах с Украиной

AFP: США требуют полного вывода войск из Донбасса на переговорах с Украиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

США продолжают требовать от Киева полностью вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территорий Донбасса. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник, передает РИА Новости.

«США требуют от Украины "вывести войска"...» — говорится в сообщении.

По данным источника AFP, делегация из США по этому ключевому пункту «занимает позицию России». Как отмечает издание, Украина не хочет соглашаться с этим условием.

Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно отказывал спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу в выводе ВСУ из Донбасса. По сообщению Bloomberg, Зеленский настаивает на прекращении огня по нынешней линии соприкосновения.

