На Западе раскрыли требование США по Донбассу на переговорах с Украиной

США продолжают требовать от Киева полностью вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территорий Донбасса. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник, передает РИА Новости.
«США требуют от Украины "вывести войска"...» — говорится в сообщении.
По данным источника AFP, делегация из США по этому ключевому пункту «занимает позицию России». Как отмечает издание, Украина не хочет соглашаться с этим условием.
Ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно отказывал спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу в выводе ВСУ из Донбасса. По сообщению Bloomberg, Зеленский настаивает на прекращении огня по нынешней линии соприкосновения.