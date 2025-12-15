Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
02:24, 15 декабря 2025Культура

Названы дата и место прощания с Оганезовым

Прощание с пианистом Левоном Оганезовым пройдет в Нью-Йорке 16 декабря
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Левон Оганезов

Левон Оганезов. Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Прощание советским и российским пианистом, композитором, актером и телеведущим Левоном Оганезовым пройдет в Нью-Йорке во вторник, 16 декабря. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Народного артиста России похоронят на кладбище Кенсико. Пианист умер 13 декабря в возрасте 84 лет. Оганезов скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

В декабре 2025 года умер советский актер театра Владимир Сулимов. Ему было 89 лет.

23 ноября ушла из жизни народная артистка РСФСР Лилия Юдина в возрасте 96 лет. На ее счету более 50 театральных ролей, среди которых Регина в «Привидении» Ибсена, Саша в чеховском «Иванове» и не только.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер композитор Левон Оганезов. Он много лет боролся с тяжелой формой рака

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Женщина поздравила коллегу с беременностью и столкнулась с неожиданной реакцией

    Названы дата и место прощания с Оганезовым

    Президент Финляндии заявил о критическом моменте мирных переговоров по Украине

    Россиянам назвали возможный размер новой семейной выплаты

    Учительница изнасиловала двух подростков и избежала тюрьмы

    Fortnite вернулась на Android

    Гладков подтвердил ракетный удар по Белгороду

    На Западе раскрыли замысел Зеленского по выборам на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok