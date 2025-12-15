Названы дата и место прощания с Оганезовым

Прощание с пианистом Левоном Оганезовым пройдет в Нью-Йорке 16 декабря

Прощание советским и российским пианистом, композитором, актером и телеведущим Левоном Оганезовым пройдет в Нью-Йорке во вторник, 16 декабря. Об этом сообщается на странице музыканта в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Народного артиста России похоронят на кладбище Кенсико. Пианист умер 13 декабря в возрасте 84 лет. Оганезов скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

В декабре 2025 года умер советский актер театра Владимир Сулимов. Ему было 89 лет.

23 ноября ушла из жизни народная артистка РСФСР Лилия Юдина в возрасте 96 лет. На ее счету более 50 театральных ролей, среди которых Регина в «Привидении» Ибсена, Саша в чеховском «Иванове» и не только.