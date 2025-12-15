Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:25, 15 декабря 2025Мир

Новая глава MI6 решила обвинить Россию в «экспорте хаоса»

Reuters: Новая глава MI6 Метревели обвинит РФ в экспорте хаоса и поддержит Киев
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Новая глава британской внешней разведки MI6 Блейз Метревели сразу после вступления в должность 15 декабря собирается выступить с речью, в которой объявит о российской угрозе. Выдержки из ее речи публикует Reuters и ряд других СМИ.

Метревели станет первой женщиной на посту MI6 за всю историю существования ведомства. Ожидается, что она расскажет, что Великобритания столкнулась с новой «эпохой неопределенности», поскольку правила ведения конфликтов трансформируются, особенно в контексте украинского кризиса.

«Экспорт хаоса — это особенность, а не ошибка в подходе России к международному взаимодействию», — планирует заявить Метревели. Кроме того, в ее выступлении Москва предстанет «агрессивным, экспансионистским и ревизионистским противником». Новая глава MI6 также подчеркнет решение Лондона продолжать поддержку Киева.

Похожие комментарии ожидаются от начальника штаба обороны ВС Соединенного Королевства главного маршала авиации Ричарда Найтона. Он отметит, что «ситуация опаснее, чем когда-либо» за его карьеру, и призовет активизировать усилия, так как РФ якобы угрожает НАТО, пишет The Guardian.

Метревели и Найтон подготовили свои заявления на фоне серии диверсий в европейских странах, вину за которые ряд политиков возлагает на Россию и связанных с ней граждан других государств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер композитор Левон Оганезов. Он много лет боролся с тяжелой формой рака

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Тревел-блогер описал пять теплых стран фразой «к русским относятся по-человечески»

    Новая глава MI6 решила обвинить Россию в «экспорте хаоса»

    Умер композитор Левон Оганезов

    Миллиардер пожертвовал деньги остановившему террориста в Сиднее

    «Аэрофлот» открыл продажу субсидированных билетов по 25 направлениям

    Дельфины и киты-убийцы объединились ради охоты и попали на видео

    Женщинам назвали три главные причины отсутствия удовольствия во время секса

    Американский самолет-заправщик едва не столкнулся с гражданским бортом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok