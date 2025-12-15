Reuters: Новая глава MI6 Метревели обвинит РФ в экспорте хаоса и поддержит Киев

Новая глава британской внешней разведки MI6 Блейз Метревели сразу после вступления в должность 15 декабря собирается выступить с речью, в которой объявит о российской угрозе. Выдержки из ее речи публикует Reuters и ряд других СМИ.

Метревели станет первой женщиной на посту MI6 за всю историю существования ведомства. Ожидается, что она расскажет, что Великобритания столкнулась с новой «эпохой неопределенности», поскольку правила ведения конфликтов трансформируются, особенно в контексте украинского кризиса.

«Экспорт хаоса — это особенность, а не ошибка в подходе России к международному взаимодействию», — планирует заявить Метревели. Кроме того, в ее выступлении Москва предстанет «агрессивным, экспансионистским и ревизионистским противником». Новая глава MI6 также подчеркнет решение Лондона продолжать поддержку Киева.

Похожие комментарии ожидаются от начальника штаба обороны ВС Соединенного Королевства главного маршала авиации Ричарда Найтона. Он отметит, что «ситуация опаснее, чем когда-либо» за его карьеру, и призовет активизировать усилия, так как РФ якобы угрожает НАТО, пишет The Guardian.

Метревели и Найтон подготовили свои заявления на фоне серии диверсий в европейских странах, вину за которые ряд политиков возлагает на Россию и связанных с ней граждан других государств.