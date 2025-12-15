Реклама

Силовые структуры
10:34, 15 декабря 2025Силовые структуры

Задержанных поджигателей в пяти регионах России обманули по одной схеме

ФСБ задержала поджигателей, обманутых мошенниками, в пяти регионах России
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

ФСБ задержала поджигателей в пяти регионах России, которые подожгли служебные машины сотрудников правоохранительных органов или объекты энергетики и транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, мошенники убедили задержанных оформить кредиты и перевести все деньги на так называемые безопасные счета, после чего угрожали уголовными делами за финансирование украинской армии. Чтобы избежать ответственности, россиянам предлагали что-то поджечь.

Во время допроса россияне рассказали, что потеряли из-за мошенников от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали десятерых россиян, совершивших в разных регионах диверсии и теракты под шантажом украинской спецслужбы.

