Задержанных поджигателей в пяти регионах России обманули по одной схеме

ФСБ задержала поджигателей в пяти регионах России, которые подожгли служебные машины сотрудников правоохранительных органов или объекты энергетики и транспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
По данным силовиков, мошенники убедили задержанных оформить кредиты и перевести все деньги на так называемые безопасные счета, после чего угрожали уголовными делами за финансирование украинской армии. Чтобы избежать ответственности, россиянам предлагали что-то поджечь.
Во время допроса россияне рассказали, что потеряли из-за мошенников от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали десятерых россиян, совершивших в разных регионах диверсии и теракты под шантажом украинской спецслужбы.