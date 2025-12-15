Реклама

18:24, 15 декабря 2025Спорт

Оценены шансы Роналду и Месси сыграть друг против друга

Букмекеры оценили шансы Месси и Роналду сыграть друг против друга в 28 процентов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Букмекеры оценили вероятность официальной встречи футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду на поле. Об этом сообщает Sports.

Аналитики оценили шансы Месси и Роналду сыграть друг против друга в 28 процентов, что соответствует коэффициенту 3,55. Такая возможность может реализоваться на чемпионате мира 2026 года в США, где сборные Аргентины и Португалии могут встретиться в 1/4 финала при условии выхода из групп и прохождения двух предыдущих стадий плей-офф.​

Последняя официальная встреча футболистов прошла в декабре 2020 года на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда испанская «Барселона», в составе которой играл Месси, проиграла итальянскому «Ювентусу» с Роналду со счетом 0:3.

Ранее букмекеры оценили шансы петербургского «Зенита» стать чемпионом России. Сине-бело-голубые укрепились в роли фаворита. Победа петербуржцев оценивается коэффициентом 1,95.

