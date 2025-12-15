Певица Ханна украсила дом к Новому году за миллионы рублей

Дизайнер Власова: Певица Ханна украсила дом к праздникам минимум за 3 млн рублей

Певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) украсила дом к Новому году за миллионы рублей. О том, в какую сумму селебрити обошелся праздничный декор, со ссылкой на дизайнера Светлану Власову сообщил Telegram-канал «Звездач».

По словам специалиста, в общей сложности украшения в доме Ханны стоят не менее трех миллионов рублей. «У Ханны игрушки не бюджет, плюс имеются аксессуары на елке: солдатики и прочее, кроме того, использовано украшение еловым лапником. Стоимость за это доходит до 1,5 миллиона рублей. Если учитывать входную группу и улицу, зная стоимость работ, это три миллиона за все минимум», — отметила дизайнер.

Ранее супруга певца Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова придумала способ необычно украсить новогоднюю елку — к верхушке дерева она прикрепила свадебную фату.