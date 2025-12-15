Долги по налогам в России взлетели

«Известия»: Долги по налогам физлиц и бизнеса достигли рекордных 3,3 трлн рублей

По итогам первых трех кварталов 2025 года общая задолженность физических и юридических лиц в России по налогам и сборам достигла рекордных 3,26 триллиона рублей, что на 20 процентов больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишут «Известия».

Непосредственно недоимка составляет 1,2 триллиона рублей, а остальное приходится на штрафы и пени. Малыми компаниями сформировано 23 процента долга, а остальное — крупным бизнесом и гражданами.

В Федеральной налоговой службе подчеркнули, что состояние платежной дисциплины корректнее отображает не общий объем долга, а соотношение с поступлениями за предыдущий годичный период. В этом аспекте ситуация даже несколько улучшилась — с 6,1 процента до 5,4 процента, то есть в целом собираемость налогов выросла.

Эксперт совета ТПП России по финансовому рынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов полагает, что номинальный рост объясняется повышением качества налогового администрирования. Усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов приводит к росту как их общей суммы, так и суммы долга, что и должно происходить.

Вместе с тем эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе считает, что на повышение задолженности повлияла общая финансовая ситуация. Стоимость заемных денег и издержки выросли, доля убыточных компаний неуклонно повышается, а в таких условиях своевременно выплачивать налоги становится куда сложнее.

По ее словам, по состоянию на конец года с убытками работает уже около трети бизнеса, а процентные платежи в 2025 году съедают огромную долю прибыли. Если не произойдет быстрого снижения ставки или банки не начнут предоставлять рассрочки, то банкротств станет больше.

Основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев заметил, что для государства работа с возвратом долгов ставит сложную задачу. С одной стороны, если собрать все налоги, то итоговая сумма почти полностью прокроет дефицит бюджета. Но с другой, лишение бизнеса средств может привести к валу банкротств, и налоги будет собирать не с кого.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия» предложили увеличить налог на прибыль для личных фондов до 25 процентов. По их оценкам, с помощью такого инструмента состоятельные россияне научились минимизировать налоги с доходов.