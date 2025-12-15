Подростки толпой избили одноклассника на перемене в российской школе

В Крыму подростки толпой избили одноклассника на перемене

В Крыму подростки толпой избили одноклассника на перемене. Об инциденте в российской школе пишет РИА Новости.

По данным издания, на ученика напали на территории школьного двора во время перемены. После избиения ребенка госпитализировали. В больнице у него диагностировали множественные травмы, в том числе головы.

Как уточнила министр образования республики Валентина Лаврик, избивших сверстника подростков поставили на внутришкольный учет, четверо участников нападения получили дисциплинарные взыскания. Материалы по факту произошедшего также направили в прокуратуру для проведения проверки.

