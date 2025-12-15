Реклама

13:10, 15 декабря 2025Путешествия

Потерявшиеся на Ослянке туристы могли сбиться с маршрута

МЧС: Пропавшие на Ослянке туристы могли разделиться из-за плохой видимости
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Кадр: Telegram-канал «МЧС Пермского края»

Потерявшиеся на Ослянке туристы могли разделиться с сбиться с маршрута. Об этом изданию РИА Новости рассказал замначальника ГУ МЧС Денис Говоров.

Говоров отметил, что на данный момент рассматриваются все версии, так как группа достаточно подготовлена. По его словам, туристы могли разделиться из-за плохой видимости с потеряться. Спасатели увеличат квадрат поиска. Они надеются, что все, по словам Говорова, будет хорошо.

Ранее в СК рассказали, что двое из 15 туристов, вышедших к месту сбора в горах Пермского края, здоровы.

О потерявшихся туристах стало известно 13 декабря. Группа людей из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправилась кататься на снегоходах на вершину горы Ослянка в Пермском крае. Через какое-то время они перестали выходить на связь. В день инцидента у подножья горы была плохая видимость.

