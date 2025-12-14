В СК рассказали о состоянии туристов из группы пропавших в Пермском крае

СК: Двое из 15 туристов, вышедших к месту сбора в горах Пермского края, здоровы

Двое туристов из пропавшей группы, состоявшей из 15 человек, которые вовремя вышли к месту сбора у горы Ослянка в Пермском крае, здоровы. Об их состоянии высказались в следственном управлении СК РФ по региону, передает РИА Новости.

«Жизни и здоровью этих двоих человек ничего не угрожает», — рассказали в ведомстве.

Местонахождение остальных 13 человек по-прежнему неизвестно.

13 декабря жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились кататься на снегоходах на вершину горы Ослянка и перестали выходить на связь. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» начал спасательную операцию.