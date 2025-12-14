Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:35, 14 декабря 2025Силовые структуры

В СК рассказали о состоянии туристов из группы пропавших в Пермском крае

СК: Двое из 15 туристов, вышедших к месту сбора в горах Пермского края, здоровы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Двое туристов из пропавшей группы, состоявшей из 15 человек, которые вовремя вышли к месту сбора у горы Ослянка в Пермском крае, здоровы. Об их состоянии высказались в следственном управлении СК РФ по региону, передает РИА Новости.

«Жизни и здоровью этих двоих человек ничего не угрожает», — рассказали в ведомстве.

Местонахождение остальных 13 человек по-прежнему неизвестно.

13 декабря жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились кататься на снегоходах на вершину горы Ослянка и перестали выходить на связь. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» начал спасательную операцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер композитор Левон Оганезов

    Россиянин отсудил квартиру у пенсионерки, действовавшей по «схеме Долиной». Как ему это удалось

    Шведский лыжник оценил дебют россиянина Коростелева на Кубке мира

    Свирепый медведь-шатун растерзал шесть жителей тихой деревни. С ним не могли справиться солдаты. Как это удалось охотнику-пьянице?

    Выходец из СССР закрыв собой жену от пуль во время теракта в Сиднее и погиб

    Эстония начала установку бункеров на границе с Россией и столкнулась с трудностями

    Уиткофф высказался о переговорах с Зеленским

    Российская делегация прибыла на встречу шерп G20

    Трамп пожаловался на любовь народа к первой леди США

    Сийярто вступил в перепалку с главой украинского МИД из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok