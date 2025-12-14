Реклама

21:22, 14 декабря 2025

Раскрыты подробности возвращения пропавших в Пермском крае туристов

ГУ МЧС: На турбазу у горы Ослянка вернулись только двое из 15 туристов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Двое из туристической группы из 15 человек вернулись с маршрута к назначенному времени в субботу, 13 декабря, на турбазу в районе горы Ослянка. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Пермскому краю в беседе с РИА Новости.

Подчеркивается, что местонахождение 13 человек неизвестно. Агентство отметило, что от комментариев руководство турбазы воздерживается.

13 декабря жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились кататься на снегоходах на вершину горы Ослянка в Пермском крае. С 16:00 россияне перестали выходить на связь. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подтвердил начало спасательной операции. Волонтеры ведут поиск совместно с МЧС.

Ранее сообщалось, что тысячи россиян застряли на Шри-Ланке из-за потопов. Часть из них пережидали удар стихии в гостиницах, другие — в аэропорту Коломбо.

