Раскрыты подробности возвращения пропавших в Пермском крае туристов

ГУ МЧС: На турбазу у горы Ослянка вернулись только двое из 15 туристов

Двое из туристической группы из 15 человек вернулись с маршрута к назначенному времени в субботу, 13 декабря, на турбазу в районе горы Ослянка. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Пермскому краю в беседе с РИА Новости.

Подчеркивается, что местонахождение 13 человек неизвестно. Агентство отметило, что от комментариев руководство турбазы воздерживается.

13 декабря жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправились кататься на снегоходах на вершину горы Ослянка в Пермском крае. С 16:00 россияне перестали выходить на связь. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подтвердил начало спасательной операции. Волонтеры ведут поиск совместно с МЧС.

