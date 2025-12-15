Появились подробности об одной из самых массированных атак ВСУ на российский регион

Бабушкин: В Астраханской области отразили одну из самых массированных атак ВСУ

В Астраханской области отразили одну из самых массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор российского региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

«Одну из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область отразили сегодня дежурные средства системы противодействия беспилотным атакам региона», — написал он.

По его словам, над регионом сбили 38 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Еще один дрон уничтожили над Каспийским морем. При падении беспилотников возникло несколько пожаров. на данный момент они ликвидированы.

Бабушкин призвал жителей при обнаружении обломков БПЛА не подходить к ним близко и обращаться в службу 112.

Ранее Минобороны России отчиталось об отражении атаки 130 дронов ВСУ в ночь на 15 декабря. Восемь из них средства противовоздушной обороны сбили в Ростовской области. Кроме того, летательные аппараты поразили в Астраханской, Брянской, Белгородской, Ростовской, Тульской, Курской, Калужской, Орловской и Рязанской областях, а также в Московском регионе, Республике Калмыкия и над акваторией Каспийского моря.