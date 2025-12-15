Реклама

17:22, 15 декабря 2025Силовые структуры

Приговор спасшей жизнь пациентке врачу-эндоскописту отменили

Врачу-эндоскописту Яне Шуваловой отменили приговор
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Тамбове отменен приговор о причинении тяжкого вреда здоровью в отношении врача-эндоскописта Яны Шуваловой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

Апелляционная инстанция отменила предыдущее наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы, с которым осужденная и ее защитник были не согласны.

Советским районным судом города Тамбова в порядке апелляционного обжалования отменен приговор в отношении врача-эндоскописта медицинского центра, осужденного за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Суд отменил осужденной меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело направлено на новое судебное разбирательство другому мировому судье Советского района Тамбова со стадии судебного разбирательства.

Об истории и реакции на дело Яны Шуваловой медицинского сообщества «Лента.ру» рассказывала ранее.

