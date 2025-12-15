Психиатры стабилизировали состояние самого известного людоеда СССР по прозвищу Сатана

В психбольнице стабилизировали состояние известного людоеда СССР Джумагалиева

Состояние самого известного людоеда СССР Николая Джумагалиева (прозвище Сатана) стабилизировали. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации говорится, что долгое время серийный убийца по прозвищу Железный Клык или Сатана проходил лечение в больнице. Десятки лет он был невменяем и не мог внятно разговаривать. Канал сообщает, что Джумагалиев продолжает принудительное лечение в казахстанской психбольнице в селе Актас.

Недавно людоеду разрешили позвонить родственникам. Он попросил связаться с его племянницей. Теперь они будут разговаривать два раза в месяц, если состояние Джумагалиева вновь не станет хуже. Есть риск отката на активную стадию шизофрении.

В январе 1979 года на трассе Узунагач — Майбулак Джумагалиев подкараулил девушку, ударил ее ножом в грудь и потащил в кусты. Там убийца полоснул клинком по ее горлу и начал пить кровь. На такой поступок его натолкнуло увлечение оккультизмом. Он вычитал, что через порез в горле можно увидеть, как душа покидает тело.

