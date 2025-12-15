Реклама

Россия
19:11, 15 декабря 2025Россия

Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат об одном действии

Президент Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь наказание за правонарушение будет действовать на протяжении всего года.

Отказ от уведомления о переезде на другое место жительства более чем на три месяца будет наказываться штрафом от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Документ, подписанный главой государства, приводит законодательство в соответствии с другой нормой, вводящей круглогодичный призыв в армию. Соответствующий документ Путин подписал 4 ноября. Так, в России медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проводиться в течение всего календарного года.

