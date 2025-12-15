Реклама

02:51, 15 декабря 2025Мир

Раскрыта родственная связь исполнителей теракта в Сиднее

Reuters: Исполнителями теракта в Сиднее были отец и сын
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Исполнителями теракта в Сиднее, в ходе которого 15 человек погибли и 40 получили ранения, оказались отец и сын. Об этом сообщил на пресс-конференции комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон, передает Reuters.

По данным следствия, напавшими на людей на пляже Бондай были двое жителей района Бонниригг — он расположен на юго-западе Сиднея. Подчеркивается, что «24-летний мужчина был тяжело ранен во время задержания, а его 50-летний отец убит».

«Нет никаких признаков того, что кто-либо из участвовавших в нападении планировал вчерашнее событие», — отметил Лэньон. Также он уточнил, что один из нападавших »имел лицензию и законно владел огнестрельным оружием около 10 лет».

Ранее неизвестный открыл стрельбу в престижном университете в США. Стрельба произошла в здании инженерного и физического факультетов во время выпускных экзаменов.

